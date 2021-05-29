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08:18 29.05.2021

В Украине за сутки зафиксировано 3 096 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 10 199 человек – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 3 096 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 10 199 человек – Минздрав

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 3 096 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 10 199 человек, умерли 156 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"29 мая 2021 в Украине зафиксировано 3 096 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 144 ребенка и 55 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 309 человек; летальных случаев - 156; выздоровели – 10 199 человек", – сообщается на официальной странице Минздрава Украины в Facebook в субботу утром.

Днем ранее, 28 мая сообщалось об 3 306 новых случаях заболевания коронавирусом, 27 мая за сутки зафиксировано 3 509 новых случаев инфицирования COVID-19, 26 мая было зафиксировано 3 395 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 мая 2021 сообщалось о 2 608 новых инфицированных COVID-19, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования COVID-19, 23 мая было выявлено 2 533 новых случая инфицирования COVID-19, 22 мая зафиксировано 4 606 новых инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 199 769 человек, 50 388 пациентов скончались, 2 030 415 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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