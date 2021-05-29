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07:55 29.05.2021

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, ранение получил военнослужащий ВСУ

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За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, ранение получил военнослужащий ВСУ

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 12 обстрелов со стороны российских наемников, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий. С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня… Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Ему оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке.

Противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе Гранитное по украинским позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.

"По состоянию на 7:00 утра, 29 мая, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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