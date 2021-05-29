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07:41 29.05.2021

В Киеве проверят на законность парковки вдоль магистралей

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В Киеве проверят на законность парковки вдоль магистралей

Департамент транспортной инфраструктуры проверит магистрали непрерывного и регулируемого движения на предмет самовольного захвата тротуаров под парковки, сообщила пресс-служба КГГА.

Соответствующее протокольное поручение 28 мая дал заместитель главы мэрии Константин Усов по результатам совещания по ситуации с обустройством незаконных парковок на дорожной сети столицы.

"Киев должен ехать без пробок и быть безопасным для пешеходов, велосипедистов и водителей. Необходимо провести обследование дорожной сети города на предмет самовольного или незаконного обустройства парковочных площадок, захват части тротуаров и вело-пешеходной сети. Мы составим список адресов, где они уже обустроены, и в отдельных случаях даже удивительным образом легализованы, и отреагируем на это", - цитирует пресс-служба Усова.

Замглавы КГГА также попросил патрульную полицию Киева приобщиться к проверке и сообщить, если у них уже есть такие адреса.

"В городе должны существовать единые стандарты, и наша задача - предоставить им общеобязательную силу", - добавил Усов.

Теги: #киев #магистраль #парковки
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