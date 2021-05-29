Харьковский следователь полиции и его мать подозреваются в мошенничестве

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Полтаве, под процессуальным руководством Харьковской облпрокуратуры, сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч.4 ст.190 УК Украины) старшему следователю СУ ГУ Нацполиции в области и его матери.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, по данным досудебного расследования, подозреваемые обманным путем выманили у профессора Института медрадиологии (Харьков) сначала $30 тыс, а затем - более 5,5 млн грн.

В 2013 году профессор оперировал женщину. За время лечения она вошла к нему в доверие, у них сложились теплые дружеские отношения и пациентка познакомила профессора со своим сыном - работником полиции. Женщина рассказала врачу, что якобы является акционером банка и если от ее имени внести средства на депозит, то можно будет получить хорошие проценты. Врач согласился на ее предложение и передал ей $30 тыс. Позднее, когда врача уволили, женщина сказала ему, что вместе с сыном-полицейским сможет решить вопрос о восстановлении в должности. По стечению обстоятельств профессора вернули на работу, а мать с сыном под предлогом возврата долга за оказанную услугу еще несколько лет (с 2015 до 2018г.г.) требовали с врача деньги. В общей сложности за это время они получили более 5,5 млн грн.