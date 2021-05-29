События

05:42 29.05.2021

Нидерланды с 5 июня открывают рестораны, музеи и кинотеатры

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Нидерланды с 5 июня открывают рестораны, музеи и кинотеатры

В Нидерландах с 5 июня откроются рестораны, музеи и кинотеатры в рамках следующего этапа снятия ограничений, введенных в борьбе с вирусом COVID-19, тем самым будет отменен режим локдауна, пишет в пятницу издание Dutch News.

"Третий этап - это действительно окончание режима локдауна. Замечательно, что есть возможность оставить его позади", - заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Марк Рютте.

Теперь все предприятия общественного питания смогут обслуживать гостей до 22:00.

В то же время футбольные матчи Евро-2020 не будут транслироваться на больших экранах в заведениях, чтобы избежать лишнего столпотворения.

Музеи смогут работать при условии, что на один квадратных метр будет приходиться один посетитель, в залах кинотеатров и театров смогут находиться единовременно не более 50 человек.

Меры вступят в силу на четыре дня раньше, чем планировалось. Досрочное снятие ограничительных мер связано с уменьшением случаев заражения коронавирусом и с процессом вакцинации в стране.

Ранее правительство Нидерландов разрешило ресторанам и кафе открыть террасы и отменило комендантский час.

С начала пандемии COVID-19 в Голландии было зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения COVID-19. Более 17,6 тыс. пациентов скончались от последствий заражения вирусом, почти 1,5 млн полностью вылечились.

Теги: #коронавирус #нидерланды #снятие #ограничения
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