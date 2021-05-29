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02:17 29.05.2021

Зеленский подписал закон о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг

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Зеленский подписал закон о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О туризме" относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг" № 1441-IX, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ имеет целью создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры в Украине и, как следствие, увеличение популярности внутреннего туризма.

Отмечается, что закон позволяет физическим лицам - предпринимателям предоставлять гостиничные услуги.

Также документ дает право не только владельцам, но и пользователям подавать заявление об установлении объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории. Речь идет о гостиницах и других объектах, предназначенных для предоставления услуг по размещению людей, питания, курортные учреждения и тому подобное.

Категории гостиницам устанавливает Государственное агентство Украины по туризму и курортам (Гостуризмкурорт Украины) сроком на пять лет. Виды отелей определяет Кабинет Министров Украины.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Теги: #зеленский #закон
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