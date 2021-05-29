События

01:28 29.05.2021

Госдеп просит выделить $6,1 млрд на оказание помощи другим странам в военной сфере

2 мин читать
Госдеп просит выделить $6,1 млрд на оказание помощи другим странам в военной сфере

Госдепартамент США запрашивает $6,1 млрд на финансовую помощь иностранным государствам в военных целях, в частности, почти $300 млн странам Европы и Евразии в целях противодействия угрозам из России, говорится в плане бюджета, опубликованном в пятницу ведомством.

В плане бюджета говорится, что этот запрос в случае его одобрения будет способствовать обеспечению безопасности граждан США за счет за счет усиления военной поддержки ключевых союзников США и правительств стран-партнеров, чтобы они могли способствовать региональной и глобальной стабильности и противодействовать транснациональным угрозам, включая терроризм и торговлю наркотиками, оружием и людьми.

В частности, в нем отмечается, что "стратегические приоритеты в области безопасности в Европе и Евразии заключаются в противодействии российскому влиянию и агрессии посредством укрепления возможностей союзников и партнеров (...) обеспечивать собственную защиту за счет улучшения взаимодействия с НАТО и другими Западными силами". В число приоритетных получателей средств, согласно подготовленном администрацией США проекту бюджета, входят Украина, Грузия, Эстония, Латвия и Литва.

Кроме того, $112 млн Госдеп просит выделить на обучение иностранных военных. Так, порядка $27 млн предлагается направить в Европу и в Евразию, чтобы "усилить региональную безопасность и взаимодействие среди американских, европейских вооруженных сил и сил НАТО, и помочь противодействию российской агрессии". Приоритетными получателями средств названы Болгария, Грузия, Польша, Румыния, Турция и Украина.

Подготовленный администрацией США проект бюджета на 2022 финансовый год будет направлен на рассмотрение в конгресс.

Теги: #бюджет #военные #инициативы #госдеп_сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:44 28.05.2021
Администрация Байдена запросила более $58 млрд на нужды госдепа, в том числе $255 млн для помощи Украине

Администрация Байдена запросила более $58 млрд на нужды госдепа, в том числе $255 млн для помощи Украине

22:25 28.05.2021
Администрация Байдена предлагает выделить $750 млн для ликвидации уязвимостей, выявленных хакерской атакой на SolarWinds

Администрация Байдена предлагает выделить $750 млн для ликвидации уязвимостей, выявленных хакерской атакой на SolarWinds

21:59 28.05.2021
Байден представил проект бюджета на 2022 финансовый год с расходами в размере $6 трлн

Байден представил проект бюджета на 2022 финансовый год с расходами в размере $6 трлн

17:58 28.05.2021
Для создания пунктов дислокации военнослужащих закупят модули спецназначения и построят новые автономные базы - замминистра

Для создания пунктов дислокации военнослужащих закупят модули спецназначения и построят новые автономные базы - замминистра

17:10 28.05.2021
ГФС сообщает о четырех подозреваемых в делах о посягательстве на хищение средств киевского бюджета

ГФС сообщает о четырех подозреваемых в делах о посягательстве на хищение средств киевского бюджета

19:21 27.05.2021
Порошенко в Донецкой области передал 10-й ОГШБр комплект видеонаблюдения

Порошенко в Донецкой области передал 10-й ОГШБр комплект видеонаблюдения

11:14 13.05.2021
ФРУ выступила против правительственного "ресурсного" законопроекта о повышении рентных ставок и других налогов

ФРУ выступила против правительственного "ресурсного" законопроекта о повышении рентных ставок и других налогов

11:50 10.05.2021
Французские военные вновь предупредили Макрона о риске гражданской войны в стране из-за исламизма

Французские военные вновь предупредили Макрона о риске гражданской войны в стране из-за исламизма

00:47 06.05.2021
Соединенные Штаты твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины – заявление Госдепартамента

Соединенные Штаты твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины – заявление Госдепартамента

07:36 03.05.2021
Кыргызтан и Таджикистан отвели дополнительные силы военных от границы, сообщили в киргизской погранслужбе

Кыргызтан и Таджикистан отвели дополнительные силы военных от границы, сообщили в киргизской погранслужбе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Евросоюз готов помочь Украине с гуманитарным разминированием территорий на востоке страны – Резников

Умер экс-глава СВР Украины Гвоздь

МИД Украины передало СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения санкций

В Украине из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42 – замминистра

Киев считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока мандата наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг

Житель Харьковщины самовольно захватил участок с памятником археологии и засеял его пшеницей

СНБО рассмотрит вопрос о введении персональных санкций против граждан Беларуси, принимавших участие в фальсификациях и репрессиях, только после представления от премьер-министра – Данилов

Публикации в СМИ о законопроекте об олигархах не соответствуют действительности – Данилов

МИД приложит все усилия, чтобы найти для украинских компаний, пострадавших от санкций Беларуси, альтернативные рынки - Кулеба

Продолжение переговоров ТКГ в очном формате в Минске не имеет ни технических, ни логистических, ни политических условий - Кулеба

Садовый призвал львовян поддержать петицию за строительство крематория в городе

Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг

"Нафтогаз" выступает против снятия американских санкций с проекта Nord Stream-2

Зеленский назначил Марию Чорную главой Кировоградской обладминистрации - указ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА