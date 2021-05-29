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00:48 29.05.2021

Житель Харьковщины самовольно захватил участок с памятником археологии и засеял его пшеницей

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Житель Харьковщины самовольно захватил участок с памятником археологии и засеял его пшеницей

Житель с.Сподобовка Харьковской области подозревается в самовольном захвате земельного участка, на котором расположен объект историко-культурного наследия (ч. 2 ст. 197-1 УК Украины).

"В период времени с 2020 года по май 2021 года злоумышленник захватил земельный участок, который относится к землям историко-культурного наследия. На нем он осуществлял посев озимой пшеницы", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По данным досудебного следствия, 43-летний мужчина знал, что между его участком и участком, которым владеет его жена, есть участок историко-культурного наследия площадью 0,9 га. Там находится поселение Сподобовское Дуванка-1, которое признано памятником археологии местного значения в соответствии с приказом Министерства культуры Украины от 27.03.2013 №228, и относится к бронзовому веку II тыс. до н.э. и салтово-маяцкой культуре VIII - IX вв. н.э. Там имелся культурный слой бронзового века и раннего средневековья, содержащий обломки лепных глиняных сосудов.

Санкция статьи, инкриминируемой подозреваемому, предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 4 лет или лишение свободы на срок до 2 лет.

Теги: #земля #археология #харьковская
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