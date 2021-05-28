Публикации в СМИ о законопроекте об олигархах не соответствуют действительности – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что появившиеся накануне в СМИ публикации о законопроекте об олигархах не соответствуют действительности.

"Тот проект, который появился недавно в СМИ – это не тот проект, который сегодня рассматривается в кабинете Владимира Зеленского в Офисе президента. Вы знаете, что он дал поручение аппарату Совета национальной безопасности и обороны, Кабинету министров, Офису президента подготовить законопроект. Законопроект непростой, он очень сложный, но те комментарии и то, что сегодня есть в СМИ – они не соответствуют действительности", - заявил Данилов в эфире телеканала "Украина" во время общения с журналистом в перерыве программы "Свобода слова" вечером в пятницу.

Он добавил, что "помимо закона об олигархах, должен быть антитрастовый закон, закон про лоббизм, про проверку отечественных и иностранных инвестиций в украинскую экономику, при этом речь идет об объектах критической инфраструктуры".

О том, что обнародованный в СМИ законопроект о деолигархизации не является текстом соответствующего подготовленного документа ранее уже заявлял советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.