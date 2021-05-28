МИД приложит все усилия, чтобы найти для украинских компаний, пострадавших от санкций Беларуси, альтернативные рынки - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины приложит все усилия, чтобы найти украинским компаниям, пострадавшим от санкций Беларуси, альтернативные рынки продажи их товаров, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы, безусловно, просчитывали, что Беларусь захочет сделать что-то в ответ, и мы готовы были к этому сценарию... Любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу обратиться в Министерство иностранных дел, и мы вместе с торговым представителем Украины приложим все усилия, чтобы найти этой компании альтернативный рынок продажи ее товаров", - сказал Кулеба в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу.

Ранее в пятницу заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Беларусь вводит на 6 месяцев режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров, поступающих ей по импорту.

"По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292", - написал торгпред в "Фейсбуке", уточнив, что решение вступит в силу через 10 месяцев после публикации и рассчитано на полгода.

Украинский чиновник подчеркнул, что "такие действия являются необоснованными и дискриминационными". "Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси", - отметил Качка.