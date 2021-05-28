Садовый призвал львовян поддержать петицию за строительство крематория в городе

Мэр Львова Андрей Садовый призвал львовян поддержать петицию за строительство крематория, подготовка к строительству у Голосковского кладбища уже началась.

"Я считаю, что в 2021 году мы не можем вообще дискутировать, имеет ли право человек быть кремированным. Это очень личное решение и выбор каждого. Подготовка к строительству уже идет. Крематорий будет расположен у Голосковского кладбища. В июне официально объявим архитектурный конкурс для того, чтобы найти лучший вариант для реализации этого проекта", – написал глава Львова на своем телеграм-канале в пятницу вечером.

Садовый подчеркнул, что согласно закону, крематорий нужно возводить на коммунальной земле и он должен быть собственностью громады города. "Именно поэтому мы будем работать по принципу государственно-частного партнерства", – уточнил он.

"Львовяне даже зарегистрировали петицию за строительство крематория. Но, как видите, работа уже ведется. Давайте еще сегодня наберем необходимое количество и подтвердим нашу четкую общую позицию", – написал Садовый.