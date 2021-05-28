Встрече Путина и Байдена в Женеве будут предшествовать контакты президента США с Зеленским – Енин

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден будет контактировать со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским перед тем, как поедет в Женеву на саммит с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Мы имеет чрезвычайно доверительный диалог с нашими американскими партнерами. И встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским президентом. И мы тщательно готовим и повестку дня, и согласование всех логистических аспектов соответствующих контактов", - отметил Енин в эфире телеканала "Украины24" в пятницу.

Он добавил, что Украина полностью уверена в том, что США в своих контактах со страной-агрессором будут неуклонно придерживаться позиции, которую они занимают с 2014 года, а значит интересы нашей страны никоим образом не пострадают после встречи президентов РФ и США.