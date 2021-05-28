В Киевской области объявлен план-перехват мужчины, сбежавшего из-под стражи в Ирпенском горсуде

На территории Киевской области объявили спецоперацию по поиску гражданина Азербайджана Мамедса (Мамедова) Афрас Куддасар-Оглы, который сбежал из-под стражи в Ирпенском городской суд.

"Начальник полиции Киевщины объявил проведение специальной полицейской операции в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах области", - сообщает пресс-служба полиции Киевской области в пятницу.

Отмечается, что правоохранители ищут мужчину, которому на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Был одет в футболку белого цвета, и черные штаны.

"Сейчас на поиски злоумышленника ориентирован личный состав и наряды полиции Киевщины", - отмечают правоохранители.