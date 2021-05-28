Зеленский назначил стипендии детям журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 216/2021 "О назначении стипендий президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей", сообщает пресс-служба президента в пятницу.

Согласно документу, стипендия главы государства назначена Максиму Веремию (2009 года рождения) - сыну журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия, который погиб во время Революции Достоинства в феврале 2014-го.

Также стипендию получила Кира Лабуткина (2010 года рождения) - дочь корреспондента, замредактора телерадиокомпании Минобороны Украины "Бриз" Дмитрия Лабуткина, погибшего во время проведения антитеррористической операции в феврале 2015 года в результате вражеского обстрела Дебальцево Донецкой области.