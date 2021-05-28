Зеленский выступает за изменение финансирования и налогообложения украинского кино, чтобы его стало больше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости решить вопрос финансирования украинского кинематографа, эффективности рибейтов и системы налогообложения, которая будет способствовать появлению большего количества фильмов.

Как сообщается на сайте главы государства в пятницу, Зеленский обсудил с представителями украинского кинематографа, профильных ведомств и комитетов Верховной Рады и послами Украины в ряде государств проблемные вопросы и перспективы развития киноиндустрии. По его словам, нужно разработать план и стратегию проведения кинофестивалей в Украине, а также представления Украины на международных кинофестивалях.

Кроме того, президент акцентировал внимание на государственных киностудиях. "Что мы с ними делаем - мы их финансируем, продолжаем ничего не делать, делаем их частными, делаем государственно-частное партнерство или забываем эту тему?" - спросил Зеленский, добавив, что следует также решить, сколько нужно действующих киностудий, и, возможно, некоторые из них стоит превратить в музеи.

Участники совещания предложили руководству государства помочь с тем, чтобы в стране был современный зал для кинопремьер. Зеленский пообещал посодействовать решению этого вопроса.

Глава государства высказался за целесообразность объединения государственных киностудий в единый комплекс под управлением Госкино.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сообщил, что в ближайшее время будет представлен пакет экономических стимулов для производителей украинского кино, и призвал представителей отрасли приобщиться к работе.