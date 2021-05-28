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19:36 28.05.2021

Эрдоган торжественно открыл третью по величине мечеть Стамбула

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Эрдоган торжественно открыл третью по величине мечеть Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новая мечеть, открывшаяся в пятницу на площади Таксим в Стамбуле, стала третьей по величине после мечетей Чалмыджа и Айя-София.

"Мечеть Таксим третий по величине объект после мечетей Чамлыджа и Айя-Софья, который в последние годы пополнил список духовного наследия Стамбула", - сказал Эрдоган на церемонии открытия комплекса.

Он отметил, что эта мечеть стала "подарком к 568-й годовщине завоевания Стамбула".

"Не сомневайтесь, что голос, раздающийся перед мечетью Таксим, оглушит империалистов, сторонников терроризма и врагов человечества, имеющих счета на нашу страну", - добавил турецкий лидер.

По информации турецких СМИ, во время визита Эрдогана в Стамбуле были усилены меры безопасности и частично перекрыто движение из-за большого скопления людей.

На церемонии открытия также присутствовали вице-президент Турции Фуат Октай, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой и заместитель председателя правящей партии республики Бинали Йылдырым.

Строительство мечети Таксим началось в 2017 году, однако обещание о возведении нового комплекса Эрдоган дал еще в начале 1990-х, когда баллотировался на пост мэра Стамбула. Объект находится на одной из центральных площадей города рядом с памятником первому президенту Турции Мустафе Кемалю Ататюрку. Здание вместе с внутренним двориком вмещает в себя до 2, 5 тыс. молящихся.

Таким образом, Эрдоган выполнил давнее обещание, данное своим сторонникам, - возвести мечеть на площади Таксим - одной из главных в городе.

Критики этой инициативы отмечали, что она идет вразрез с принципами, заложенными основателем современного турецкого государства Ататюрком. Он считал, что Турция, несмотря на доминирование на ее территории мусульманской религии, должна оставаться светским государством. Как отмечает Associated Press, также недовольство у критиков Эрдогана вызвал тот факт, что на площади Таксим снесли здание культурного центра, названного как раз в честь Ататюрка.

Строительство этой мечети - не первое связанное с религией решение Эрдогана, вызвавшее широкий резонанс. Так, 10 июля 2020 года он подписал указ о придании музею Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Через две недели этот храм открылся для круглосуточной мусульманской молитвы. Это произошло спустя 86 лет после того, как Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился придать Айя-Софии статус музея. Новое решение турецкого руководство вызвало критику глав Церквей и высокопоставленных иностранных дипломатов

Еще в 1997 году военное командование Турции вынудило правительство, в которое в то время входил и Эрдоган, уйти в отставку. Одной из причин было недовольство военными как раз планами построить мечеть на площади Таксим.

В 2013 году эта площадь часто мелькала в сообщениях СМИ, так как на ней прошли масштабные акции протеста против Эрдогана.

Теги: #турция #мечеть #открытие
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