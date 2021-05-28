Украинцы, которые находятся на лечении в Беларуси, могут оставаться на территории страны – Енин

Граждане Украины, которые находятся на лечении на территории Беларуси, могут оставаться там столько, сколько потребуется, для того, чтобы получать необходимый уход и проходить процедуры, заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

Отвечая на вопрос о том, что ожидает украинцев, которые направились в эту страну на лечение, в частности, уехали на операцию по трансплантации органов, Енин отметил, что украинские дипломаты "отдельно выходят из каждой конкретной практической ситуации".

"Те люди, которые уже перенесли операцию и могут быть транспортированы в Украину, будут транспортироваться в Украину. Те люди, которые еще продолжают лечение, все еще продолжают находиться на территории Республики Беларусь. Наши консулы находятся в тесном взаимодействии с руководителями клиник по трансплантологии и других медицинских учреждений, в которых лечатся наши граждане", - подчеркнул дипломат.

В то же время, он добавил, что в МИД обеспокоены "административными и репрессивными мероприятиями", проводимыми белорусским правительство в течение последних нескольких месяцев и призвал украинцев быть более внимательными во время планирования поездок в Беларусь.

"Перед тем, как путешествовать по территории Беларуси, будьте внимательнее и ознакомьтесь с теми материалами (относительно запретов, действующих на территории Беларуси – ИФ), которые министерство иностранных дел распространяет через собственные ресурсы в социальных сетях", - призвал Енин.

Он также уточнил, что, несмотря на прекращение авиасообщения с Беларусью и запрет на транзитные перелеты самолетов белорусских авиакомпаний через территорию Украины, никакой "блокады Беларуси", о которой говорят в Минске, нет, поскольку между двумя странами все еще действуют автомобильное и железнодорожное сообщение.

"Существует автомобильное сообщение. Функционируют рейсовые автобусы из Минска, Гомеля, Бреста и ряда других городов", - рассказал дипломат.

Он уточнил, что украинская сторона всегда идет навстречу гражданам обеих стран, которые приезжают на территорию нашей страны со стороны Беларуси.

Как сообщалось, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с 00:00 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

Причиной такого решения стали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair Афины-Вильнюс, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании. Для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. За время пребывания самолета в аэропорту Минска был задержан белорусский журналист Роман Протасевич.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске самолета Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. ЕС запретил полеты белорусских авиакомпаний через свою территорию и рекомендовал европейским авикомпаниям воздержаться от полетов через Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США, не признают законно избранным, отверг утверждения о том, что самолет авиакомпании Ryanair был принужден к посадке в Минске истребителем МиГ-29 и что экипаж и пассажиры самолета насильно удерживались в аэропорту.