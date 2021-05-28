События

19:18 28.05.2021

Украинцы, которые находятся на лечении в Беларуси, могут оставаться на территории страны – Енин

3 мин читать
Украинцы, которые находятся на лечении в Беларуси, могут оставаться на территории страны – Енин

Граждане Украины, которые находятся на лечении на территории Беларуси, могут оставаться там столько, сколько потребуется, для того, чтобы получать необходимый уход и проходить процедуры, заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

Отвечая на вопрос о том, что ожидает украинцев, которые направились в эту страну на лечение, в частности, уехали на операцию по трансплантации органов, Енин отметил, что украинские дипломаты "отдельно выходят из каждой конкретной практической ситуации".

"Те люди, которые уже перенесли операцию и могут быть транспортированы в Украину, будут транспортироваться в Украину. Те люди, которые еще продолжают лечение, все еще продолжают находиться на территории Республики Беларусь. Наши консулы находятся в тесном взаимодействии с руководителями клиник по трансплантологии и других медицинских учреждений, в которых лечатся наши граждане", - подчеркнул дипломат.

В то же время, он добавил, что в МИД обеспокоены "административными и репрессивными мероприятиями", проводимыми белорусским правительство в течение последних нескольких месяцев и призвал украинцев быть более внимательными во время планирования поездок в Беларусь.

"Перед тем, как путешествовать по территории Беларуси, будьте внимательнее и ознакомьтесь с теми материалами (относительно запретов, действующих на территории Беларуси – ИФ), которые министерство иностранных дел распространяет через собственные ресурсы в социальных сетях", - призвал Енин.

Он также уточнил, что, несмотря на прекращение авиасообщения с Беларусью и запрет на транзитные перелеты самолетов белорусских авиакомпаний через территорию Украины, никакой "блокады Беларуси", о которой говорят в Минске, нет, поскольку между двумя странами все еще действуют автомобильное и железнодорожное сообщение.

"Существует автомобильное сообщение. Функционируют рейсовые автобусы из Минска, Гомеля, Бреста и ряда других городов", - рассказал дипломат.

Он уточнил, что украинская сторона всегда идет навстречу гражданам обеих стран, которые приезжают на территорию нашей страны со стороны Беларуси.

Как сообщалось, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с 00:00 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

Причиной такого решения стали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair Афины-Вильнюс, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании. Для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. За время пребывания самолета в аэропорту Минска был задержан белорусский журналист Роман Протасевич.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске самолета Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. ЕС запретил полеты белорусских авиакомпаний через свою территорию и рекомендовал европейским авикомпаниям воздержаться от полетов через Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США, не признают законно избранным, отверг утверждения о том, что самолет авиакомпании Ryanair был принужден к посадке в Минске истребителем МиГ-29 и что экипаж и пассажиры самолета насильно удерживались в аэропорту.

 

Теги: #лечение #беларусь #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:17 28.05.2021
Беларусь готова вернуть режим свободной торговли, если Киев пересмотрит меры в отношении белорусских товаров - белорусский МИД

Беларусь готова вернуть режим свободной торговли, если Киев пересмотрит меры в отношении белорусских товаров - белорусский МИД

18:30 28.05.2021
МИД Украины передало СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения санкций

МИД Украины передало СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения санкций

15:53 28.05.2021
Киев считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока мандата наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - МИД

Киев считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока мандата наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - МИД

14:02 28.05.2021
Беларусь вводит на 6 мес. режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров - торгпред Украины

Беларусь вводит на 6 мес. режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров - торгпред Украины

11:40 28.05.2021
Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 29 мая

Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 29 мая

11:16 28.05.2021
Белорусские авиавласти представили совету ICAO доклад по инциденту с самолетом Ryanair

Белорусские авиавласти представили совету ICAO доклад по инциденту с самолетом Ryanair

10:15 28.05.2021
Кабмин запретил использование воздушного пространства Украины зарегистрированными в Беларуси воздушными судами с 29 мая - источник

Кабмин запретил использование воздушного пространства Украины зарегистрированными в Беларуси воздушными судами с 29 мая - источник

07:31 28.05.2021
В ОБСЕ призвали власти Беларуси немедленно освободить журналиста Протасевича

В ОБСЕ призвали власти Беларуси немедленно освободить журналиста Протасевича

00:10 28.05.2021
Кулеба: Решение Украины о запрете закупки электроэнергии у Беларуси не связано с инцидентом с самолетом Ryanair

Кулеба: Решение Украины о запрете закупки электроэнергии у Беларуси не связано с инцидентом с самолетом Ryanair

23:06 27.05.2021
Из 26 украинцев, находящихся на операциях в Беларуси, 10 уже находятся на связи в посольством

Из 26 украинцев, находящихся на операциях в Беларуси, 10 уже находятся на связи в посольством

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Евросоюз готов помочь Украине с гуманитарным разминированием территорий на востоке страны – Резников

Умер экс-глава СВР Украины Гвоздь

МИД Украины передало СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения санкций

В Украине из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42 – замминистра

Киев считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока мандата наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киевской области объявлен план-перехват мужчины, сбежавшего из-под стражи в Ирпенском горсуде

Зеленский назначил стипендии детям журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

Эрдоган торжественно открыл третью по величине мечеть Стамбула

Зеленский выступает за изменение финансирования и налогообложения украинского кино, чтобы его стало больше

Медведчук не является фигурой, способной влиять на переговоры Зеленского и Путина - советник руководителя ОП

В Киеве закрывается первая локация креативного пространства "Часопис"

Евросоюз готов помочь Украине с гуманитарным разминированием территорий на востоке страны – Резников

Ни Украина, ни другие страны не получали сообщений о минировании самолета, в котором летел Протасевич – замглавы МИД

Умер экс-глава СВР Украины Гвоздь

Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, один военный ранен – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА