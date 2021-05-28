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18:19 28.05.2021

Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, один военный ранен – штаб ООС

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Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, один военный ранен – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе семь раз обстреляли позиции Объединенных сил с начала суток по состоянию на 17.00 28 мая, в результате одного из обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.

Противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия. Также по украинским позициям из беспилотного летательного аппарата было сброшено два выстрела ВОГ-17.

Как отмечается в сообщении, украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон оперативно реагировала на нарушения через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, используя координационный механизм.

Кроме того, в пятницу пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 7 гектаров территории и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предмета.

О ранении военнослужащего и пяти обстрелах штаб ООС сообщил еще по состоянию на 7:00 пятницы. Таким образом, с раннего утра и в течение дня со стороны противника имели место два обстрела, без пострадавших.

Теги: #оос #ситуация
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