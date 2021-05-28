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18:11 28.05.2021

Суд удовлетворил иск ОО "Стоп Шлам" на 9,2 млрд грн за нанесение НГЗ "РусАла" ущерба окружающей среде из-за выбросов красного шлама

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Суд удовлетворил иск ОО "Стоп Шлам" на 9,2 млрд грн за нанесение НГЗ "РусАла" ущерба окружающей среде из-за выбросов красного шлама

Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск общественной организации (ОО) "Стоп Шлам" о взыскании 9,2 млрд грн с ООО "Николаевский глиноземный завод" (НГЗ) за нанесение ущерба окружающей среде и здоровью жителей.

Согласно информации общественной организации в Facebook, Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск ОО "Стоп Шлам", которая действует в интересах своих 1279 членов, решил взыскать с НГЗ более 9,2 млрд грн за причиненный моральный ущерб.

"Иск ОО "Стоп Шлам", которая действует в интересах своих 1279 ассоциированных членов к ООО "НГЗ" о взыскании морального ущерба – удовлетворить", - констатируется во вступительной и резолютивной частях решения суда от 26 мая 2021 года, продемонстрированного в одном из местных ТВ-каналов адвокатами ОО.

Согласно документу, суд принял решение взыскать с НГЗ 9 млрд 208,8 млн грн в пользу членов ОО.

Таким образом, НГЗ должен компенсировать по 7 млн грн членам общественной организации.

По состоянию на конец дня 28 мая 2021 года, документ в Едином госреестре судебных решений не обнародован. Полный текст решения должен появиться на протяжении 10 дней после вынесения судом вердикта. НГЗ имеет право обжаловать данное решение.

Председатель ГО "Стоп Шлам" Василий Орёл отметил, что они добивались решения суда, "чтобы наводить порядок, чтобы нас меньше травили, чтобы мы дышали чистым свежим воздухом".

Как сообщалось, Заводской районный суд Николаева в ноябре 2020 года по иску ОО "Стоп Шлам" о взыскании 9,2 млрд грн с НГЗ за нанесение ущерба окружающей среде и здоровью жителей наложил арест на все движимое имущество и имущественные права предприятия, закрепленные представительством НГЗ в Киеве в рамках заявленной к взысканию суммы.

Данное определение суда было вынесено 23 ноября 2020 года. Сведения об открытом исполнительном производстве были внесены в Единый государственный реестр исполнительных производств, а сведения об арестах внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и Государственного реестра обременений движимого имущества.

Ранее жители Николаева и близлежащих поселков неоднократно жаловались на загрязнение окружающей среды красным шламом от переработки бокситов на НГЗ вследствие нарушения технологического процесса, бесконтрольного перемещения отходов - красного шлама - на собственные хранилища, а также поставок во время войны стратегического сырья предприятиям государства-агрессора. В настоящее время количество красного шлама на территории Николаевской области огромное и предприятие обязано его утилизировать.

Глава Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Андрей Мальованый в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявлял, что каждое крупное предприятие, которое несет угрозу экологии, должно проверяться хотя бы раз в год. По его словам, в целом ситуация на НГЗ контролируемая, хотя есть проблема с отходами промышленного производства – алюминиевыми шламами, которая должна быть концептуально урегулирована на законодательном уровне.

Бенефициаром НГЗ является российский олигарх Олег Дерипаска, в отношении которого США ввели санкции, также он был включен в украинский санкционный список, одобренный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

В октябре 2016 года Украина ввела санкции против ОК "РусАл" и связанной с ней компании Judson Trading Limited (Кипр). Среди запретительных мер блокирования активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций в Украине, предотвращение выведения капитала из страны, остановка выполнения экономических и финобязательств. В их числе также - запрет на госзакупку ряда товаров и услуг, полный или частичный запрет на осуществление сделок с ценными бумагами с лицами, подпавшими под санкции, и запрет НБУ на осуществление ряда платежей.

ОК "РусАл" создана в 2007 году при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.

"РусАлу" в Украине принадлежит около 29% в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК), 68,01% акций которого возвращены в госсобственность. "РусАл" оспаривает возврат акций в госсобственность в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров.

Как сообщалось, Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО "НГЗ", свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц. Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО "Компания "Алюминий Украины" и ООО "Гуардон Украина".

Теги: #русал #иск #оо
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