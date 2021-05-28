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18:08 28.05.2021

Двухпартийная делегация американских сенаторов посетит Украину на следующей неделе – посольство

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Двухпартийная делегация американских сенаторов посетит Украину на следующей неделе – посольство

Американские сенаторы Джин Шахин, которая является членом сенатского Комитета по иностранным отношениям Сената и председателем Подкомитета по европейской и региональной безопасности сотрудничества, Роб Портман (Республиканская партия) и Крис Мерфи (Демократическая партия) на следующей неделе посетят с официальным визитом страны Восточной Европы, в частности Украину, Литву и Грузию.

Как сообщает пресс-служба посольства Соединенных Штатов в Украине, соответствующее заявление сделала Шахин. При этом она подчеркнула, что визит планируется осуществить для того, чтобы подтвердить приверженность США своим партнерам.

"Украина и Грузия являются важными партнерами США против все более агрессивной России, и очень важно, чтобы мы передали нашу солидарность с народами Украины и Грузии и поощрили политических лидеров продолжать необходимые реформы, которые укрепят их демократию. Мы поддерживаем Украину и Грузию в их желании достичь своих евроатлантических целей, и США стремятся сыграть свою роль, чтобы помочь воплотить членство в НАТО и ЕС ", - отметила сенатор.

В посольстве сообщают, что визит в Литву сенаторы осуществят для встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и министром иностранных дел Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом в свете "усиления нарушений режимом Лукашенко прав человека политической оппозиции, включая недавнее похищение гражданского авиалайнера с целью незаконного ареста и задержания журналиста Романа Протасевича".

В Украине сенаторы будут поощрять продолжение реформ для укрепления ее демократии и выскажут солидарность со страной, которая продолжает сталкиваться со все более агрессивной политикой РФ.

"Это двухпартийное путешествие станет четким сообщением о том, что Соединенные Штаты стремятся восстановить наши трансатлантические отношения и подтвердить глобальное лидерство США в продвижении демократических ценностей", - добавила Шахин.

Планируется, что во время своего визита сенаторы встретятся с представителями гражданского общества, а также украинского и грузинского правительств, включая лидеров оппозиционных партий в Грузии, которые являются членами парламента.

"В Украине сенаторы будут общаться с прессой, чтобы подчеркнуть настоятельную необходимость активизации усилий в борьбе с коррупцией и важность свободных независимых СМИ. Дополнительные подробности о визите будут доступны в ближайшие дни", - резюмируют в посольстве.

Теги: #сша #украина #сенаторы #визит
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