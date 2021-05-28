События

18:03 28.05.2021

НАТО готова помочь Украине с гуманитарным разминированием территорий на востоке страны – Резников

3 мин читать
НАТО готова помочь Украине с гуманитарным разминированием территорий на востоке страны – Резников

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников утверждает, что НАТО выразила готовность помочь с гуманитарным разминированием территорий на востоке страны, загрязненных взрывоопасными предметами.

Об этом он сообщил в пятницу в Брюсселе журналистам, комментируя свой визит, в рамках которого состоялись встречи в штаб-квартире НАТО.

"Сегодня и вчера, объясняя, какие перед нами стоят задачи, в том числе, я озвучил новые вызовы и получил реакцию готовности помочь, начиная от ситуации с разминированием. Я говорю о гуманитарном разминировании. У нас с вами наибольшая в мире загрязненная территория взрывоопасными устройствами. Если Хорватия после 25 лет после войны до сих пор продолжает разминирование, то нас с вами ожидают десятилетия", - констатировал Резников.

По его словам, сегодня украинская сторона "ищет возможности новых технологий, хотя бы для того, чтобы составлять цифровые карты, где и какие мины находятся".

"Это возможно, например, делать с воздуха, с воздушного судна со специальным оборудованием, которое сможет делать идентификацию и потом можно будет составить карту, чтобы саперы потом могли разминировать максимально безопасным способом", - уточнил вице-премьер.

Резников также коснулся проблемы подготовки психологов для оказания помощи детям, которые "живут в стрессе военного конфликта". "Это - отдельная задача государства", - подчеркнул он.

Кроме того, вице-премьер напомнил в штаб-квартире НАТО о решении Бухарестского саммита, которым обозначено, что Украина и Грузия будут членами Альянса, и следующим шагом должно быть предоставление Плана действий в отношении членства.

"Пока никакого прорыва не произошло. Я об этом честно говорил с нашими партнерами. Посмотрим, как будет проходить саммит 14 июня", - отметил Резников.

Отвечая на вопрос о том, стали ли "мантрой" просьбы Альянса сосредоточиться на проведении реформ, он обратился к советам представителей Польши и Румынии.

"Совет один – держитесь. Это все равно нужно не европейцам, а нам с вами нужно – и судебная реформа, и антикоррупционная реформа. Это нам нужно. Ожидания от нас, в первую очередь. А когда я вчера говорил с послами, я спросил: какие у вас сомнение? Они сказали: эти реформы нужны нашему бизнесу. Если вы хотите, чтобы к вам приходили наши европейские инвесторы и вкладывали деньги в Украину, чтобы вы стали частью этого сообщества, им нужны эти условия: доступ к правосудию, верховенство права, антикоррупционные реформы и так далее. Это не мантра. Мне объяснили, что когда вы это сделаете, вы с нами. Не хотите, не делайте, но тогда не претендуйте на участие в европейском коллективе. Все честно", - пояснил Резников.

Кроме того, по его словам, в ходе встреч с представителями европейских институций он "уделил отдельно внимание завершению работ над стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, где будут созданы территории приоритетного развития".

"Эта стратегия будет на утверждении правительства и потом пойдет в парламент", - резюмировал чиновник.

Теги: #разминирование #резников #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:36 28.05.2021
Украина была участницей саммитов НАТО с 2014 года, но уже два года нас не приглашают – Порошенко

Украина была участницей саммитов НАТО с 2014 года, но уже два года нас не приглашают – Порошенко

11:24 28.05.2021
США и другие члены НАТО должны увеличить помощь Украине в безопасности для урегулирования конфликта на Донбассе - Болтон

США и другие члены НАТО должны увеличить помощь Украине в безопасности для урегулирования конфликта на Донбассе - Болтон

09:40 28.05.2021
Украина с партнерами должна заставить Россию обеспечить работу мониторинговых органов на оккупированной территории - Резников

Украина с партнерами должна заставить Россию обеспечить работу мониторинговых органов на оккупированной территории - Резников

20:23 27.05.2021
Вице-премьер Резников в Брюсселе провел встречу с заместителем генсекретаря НАТО Мирче Джоанэ

Вице-премьер Резников в Брюсселе провел встречу с заместителем генсекретаря НАТО Мирче Джоанэ

21:10 23.05.2021
Генсек НАТО называет инцидент в белорусском аэропорту опасным развитием событий, требующим международного расследования

Генсек НАТО называет инцидент в белорусском аэропорту опасным развитием событий, требующим международного расследования

17:21 20.05.2021
Впервые в истории миссию Украины при НАТО может возглавить женщина - Кулеба

Впервые в истории миссию Украины при НАТО может возглавить женщина - Кулеба

20:38 18.05.2021
Замгенсека НАТО Джоанэ поддержал усилия правительства Украины по достижению критериев членства в Альянсе - Стефанишина

Замгенсека НАТО Джоанэ поддержал усилия правительства Украины по достижению критериев членства в Альянсе - Стефанишина

19:07 18.05.2021
В центре предстоящего саммита НАТО будет укрепление единства Европы и Северной Америки – генсек Столтенберг

В центре предстоящего саммита НАТО будет укрепление единства Европы и Северной Америки – генсек Столтенберг

18:59 18.05.2021
Хомчак призвал страны НАТО сформировать системный и консолидированный подход к нейтрализации российских вызовов и угроз

Хомчак призвал страны НАТО сформировать системный и консолидированный подход к нейтрализации российских вызовов и угроз

17:46 18.05.2021
Стефанишина в НАТО обсудила предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке

Стефанишина в НАТО обсудила предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Умер экс-глава СВР Украины Гвоздь

МИД Украины передало СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения санкций

В Украине из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42 – замминистра

Киев считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока мандата наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - МИД

В Киеве с 29 мая начнет работать Центр вакцинации от COVID-19 – Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Умер экс-глава СВР Украины Гвоздь

МИД Украины передало СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения санкций

Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, один военный ранен – штаб ООС

Суд удовлетворил иск ОО "Стоп Шлам" на 9,2 млрд грн за нанесение НГЗ "РусАла" ущерба окружающей среде из-за выбросов красного шлама

Двухпартийная делегация американских сенаторов посетит Украину на следующей неделе – посольство

Для создания пунктов дислокации военнослужащих закупят модули спецназначения и построят новые автономные базы - замминистра

Украинская фабрика "ТК-Стиль" сошьет 10 тыс. курток для конной полиции Германии

В аэропорту "Борисполь" обустроили пикап-зоны для парковки такси Uklon

В Украине из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42 – замминистра

Китай запретит использование одноразового пластика на внутренних авиарейсах в 2022 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА