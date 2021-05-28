НАТО готова помочь Украине с гуманитарным разминированием территорий на востоке страны – Резников

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников утверждает, что НАТО выразила готовность помочь с гуманитарным разминированием территорий на востоке страны, загрязненных взрывоопасными предметами.

Об этом он сообщил в пятницу в Брюсселе журналистам, комментируя свой визит, в рамках которого состоялись встречи в штаб-квартире НАТО.

"Сегодня и вчера, объясняя, какие перед нами стоят задачи, в том числе, я озвучил новые вызовы и получил реакцию готовности помочь, начиная от ситуации с разминированием. Я говорю о гуманитарном разминировании. У нас с вами наибольшая в мире загрязненная территория взрывоопасными устройствами. Если Хорватия после 25 лет после войны до сих пор продолжает разминирование, то нас с вами ожидают десятилетия", - констатировал Резников.

По его словам, сегодня украинская сторона "ищет возможности новых технологий, хотя бы для того, чтобы составлять цифровые карты, где и какие мины находятся".

"Это возможно, например, делать с воздуха, с воздушного судна со специальным оборудованием, которое сможет делать идентификацию и потом можно будет составить карту, чтобы саперы потом могли разминировать максимально безопасным способом", - уточнил вице-премьер.

Резников также коснулся проблемы подготовки психологов для оказания помощи детям, которые "живут в стрессе военного конфликта". "Это - отдельная задача государства", - подчеркнул он.

Кроме того, вице-премьер напомнил в штаб-квартире НАТО о решении Бухарестского саммита, которым обозначено, что Украина и Грузия будут членами Альянса, и следующим шагом должно быть предоставление Плана действий в отношении членства.

"Пока никакого прорыва не произошло. Я об этом честно говорил с нашими партнерами. Посмотрим, как будет проходить саммит 14 июня", - отметил Резников.

Отвечая на вопрос о том, стали ли "мантрой" просьбы Альянса сосредоточиться на проведении реформ, он обратился к советам представителей Польши и Румынии.

"Совет один – держитесь. Это все равно нужно не европейцам, а нам с вами нужно – и судебная реформа, и антикоррупционная реформа. Это нам нужно. Ожидания от нас, в первую очередь. А когда я вчера говорил с послами, я спросил: какие у вас сомнение? Они сказали: эти реформы нужны нашему бизнесу. Если вы хотите, чтобы к вам приходили наши европейские инвесторы и вкладывали деньги в Украину, чтобы вы стали частью этого сообщества, им нужны эти условия: доступ к правосудию, верховенство права, антикоррупционные реформы и так далее. Это не мантра. Мне объяснили, что когда вы это сделаете, вы с нами. Не хотите, не делайте, но тогда не претендуйте на участие в европейском коллективе. Все честно", - пояснил Резников.

Кроме того, по его словам, в ходе встреч с представителями европейских институций он "уделил отдельно внимание завершению работ над стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, где будут созданы территории приоритетного развития".

"Эта стратегия будет на утверждении правительства и потом пойдет в парламент", - резюмировал чиновник.