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17:50 28.05.2021

Украинская фабрика "ТК-Стиль" сошьет 10 тыс. курток для конной полиции Германии

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Украинская фабрика "ТК-Стиль" сошьет 10 тыс. курток для конной полиции Германии

Швейная фабрика "ТК-Стиль" (Чернигов), входящая в структуру группы компаний "Текстиль-Контакт", в начале июня текущего года планирует завершить отгрузку почти 10 тыс. курток (7 тыс. мужских и 2,900 тыс. женских) в адрес Конной полиции Германии, сообщил основатель "ТК-Групп" Александр Соколовский.

"Теперь, если встретите в Германии конных полицейских, можете попросить их передать привет Украине! В декабре 2020 года швейной фабрике "ТК-Стиль" удалось получить очень непростой заказ на пошив курток для Конной полиции Германии, и с середины марта 2021 года команда фабрики начала их активно отшивать", - написал Соколовский на своей странице в Facebook.

По его словам, каждая единица изделия находится на строжайшем контроле. Куртки многодетальные, со сложной технологической обработкой и большим количеством разнообразной фурнитуры.

"Так как заказ с повышенным требованием к качеству и точности изготовления, то в течение всего времени, пока он отшивается, на фабрике находятся представители заказчика", - отметил Соколовский.

При этом он выразил надежду, что "и для нашего МВД пригодимся когда-нибудь".

Швейная фабрика "ТК-Стиль" специализируется на пошиве верхней одежды, плечевых и поясных изделий из давальческого сырья. На ней работает более 150 человек.

"Текстиль-Контакт", одна из крупнейших торгово-производственных групп на рынке легкой промышленности Украины, основана в 1995 году. В настоящее время представляет холдинг, объединяющий разные направления активов: оптовая и розничная торговля, импорт тканей, фурнитуры и домашнего текстиля, производство тканей, а также пошив спецодежды (в том числе военного обмундирования), медицинских изделий.

Ассортиментный ряд - более 30 тыс. видов тканей из 27 стран мира и 20 тыс. наименований товаров в категориях: фурнитура, пошив одежды, декор и домашний текстиль.

Теги: #текстиль_контакт #полиция #германия
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