Для создания пунктов дислокации военнослужащих закупят модули спецназначения и построят новые автономные базы - замминистра

Программа решения острого социального вопроса в Министерстве обороны Украины в части создания пунктов постоянной дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины предусматривает строительство военно-морских баз в г.Очаков Николаевской области и г.Бердянск Запорожской области, закупку модулей спецназначения для размещения военнослужащих и строительство автономных баз в других городах, рассказал заместитель министра обороны Украины Игорь Халимон.

"Во-первых, реализация положений Меморандума о намерениях между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве по развитию и повышению способностей Военно-морских сил ВСУ… в соответствии (с которым – ИФ) проектирование и строительство военно-морских баз в г.Очаков и г.Бердянск будет осуществляться с участием британских компаний и использованием современных технологий", - рассказал Халимон в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Во-вторых, по его словам, план строительства на 2021 год предусматривает закупку модулей специального назначения для размещения военнослужащих ВСУ в населенных пунктах Краматорск, Затышне, Свитязь и на аэродроме Долгинцево в г.Кривой Рог. "Тактико-технические характеристики модулей специального назначения должны отвечать стандартам НАТО в части их мобильности во время транспортировки и монтажа. В предыдущие годы было завершено строительство полевых баз модульного типа в с.Воздвиженка Донецкой области, пгт Чаплинка Херсонской области и с.Новоалексеевка Херсонской области", - сказал замминистра.

В-третьих, план строительства на 2021 год предусматривает реализацию новых проектов строительства автономных баз, административных комплексов в г.Мариуполь Донецкой области, г.Северодонецк Луганской области, г.Берегово Закарпатской области, г.Васильков Киевской области, г.Староконстантинов Хмельницкой области, а также Бердянске и Очакове, сообщил он.

По словам Халимона, план на 2021 год предусматривает финансирование проектно-сметной документации, экспертизы и конкурса на закупку работ, а также начало строительства баз в Очакове и Бердянске. Ориентировочный срок завершения строительства обеих баз - декабрь 2024 года.