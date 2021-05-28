В Украине из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42 – замминистра

Ликвидация 20 государственных предприятий Министерства обороны Украины запланирована по итогам двухлетнего периода 2020-21 годов, еще 15 будут реорганизованы, сообщил заместитель министра обороны Украины Игорь Халимон.

"В течение 2020-2021 годов предполагается ликвидировать 20 государственных предприятий, реорганизовать - 15 предприятий, передать на приватизацию - 3 предприятия (209 Управление начальника работ, 417 Управление начальника работ, ГП МОУ "Дружбовский карьер нерудных ископаемых"Кварц ")", - рассказал Халимон в эксклюзивном интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, согласно Перспективному перечню объектов государственной собственности, утвержденному приказом Минобороны от 11 сентября 2020 года, который предусматривает оптимизацию системы управления государственными предприятиями, в перспективе остаются действующими 42 государственных предприятия Минобороны из 111 (40 - Главное управление, 2 - ГУР Минобороны). "Речь идет об оптимизации системы управления государственными предприятиями путем определения перечня субъектов хозяйствования, которые будут задействованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - сказал замминистра.

Он отметил, что в сфере управления Минобороны в настоящее время находится 109 субъектов хозяйствования, которые по результатам 2019 года сработали с убытком более чем 53 тыс. грн.

"По результатам хозяйственной деятельности в 2020 году предприятиями в Государственный бюджет Украины обеспечено поступлений на сумму 269,235 млн грн, что на 12% больше, чем в прошлый период, совокупный доход предприятий увеличился на 23% и составил 1,069 млрд грн, чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 19,6% и составил 984, 7 млн грн", - рассказал Халимон.

По его словам, что реорганизации ГП "Ивано-Франковский военный леспромкомбинат" и ГП "Львовский военный лесокомбинат", 11 вновь сознанных лесохозяйственных предприятий по результатам финансовой отчетности сработали прибыльно, задолженность по заработной плате отсутствует.