События

17:02 28.05.2021

В Украине из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42 – замминистра

2 мин читать
В Украине из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42 – замминистра

Ликвидация 20 государственных предприятий Министерства обороны Украины запланирована по итогам двухлетнего периода 2020-21 годов, еще 15 будут реорганизованы, сообщил заместитель министра обороны Украины Игорь Халимон.

"В течение 2020-2021 годов предполагается ликвидировать 20 государственных предприятий, реорганизовать - 15 предприятий, передать на приватизацию - 3 предприятия (209 Управление начальника работ, 417 Управление начальника работ, ГП МОУ "Дружбовский карьер нерудных ископаемых"Кварц ")", - рассказал Халимон в эксклюзивном интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, согласно Перспективному перечню объектов государственной собственности, утвержденному приказом Минобороны от 11 сентября 2020 года, который предусматривает оптимизацию системы управления государственными предприятиями, в перспективе остаются действующими 42 государственных предприятия Минобороны из 111 (40 - Главное управление, 2 - ГУР Минобороны). "Речь идет об оптимизации системы управления государственными предприятиями путем определения перечня субъектов хозяйствования, которые будут задействованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - сказал замминистра.

Он отметил, что в сфере управления Минобороны в настоящее время находится 109 субъектов хозяйствования, которые по результатам 2019 года сработали с убытком более чем 53 тыс. грн.

"По результатам хозяйственной деятельности в 2020 году предприятиями в Государственный бюджет Украины обеспечено поступлений на сумму 269,235 млн грн, что на 12% больше, чем в прошлый период, совокупный доход предприятий увеличился на 23% и составил 1,069 млрд грн, чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 19,6% и составил 984, 7 млн грн", - рассказал Халимон.

По его словам, что реорганизации ГП "Ивано-Франковский военный леспромкомбинат" и ГП "Львовский военный лесокомбинат", 11 вновь сознанных лесохозяйственных предприятий по результатам финансовой отчетности сработали прибыльно, задолженность по заработной плате отсутствует.

Теги: #госпредприятия #реорганизация #минобороны
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:32 25.05.2021
Министры обороны Украины и Грузии подписали план сотрудничества между ведомствами

Министры обороны Украины и Грузии подписали план сотрудничества между ведомствами

07:10 23.05.2021
Россия - главная угроза безопасности Великобритании - глава Минобороны Уоллес

Россия - главная угроза безопасности Великобритании - глава Минобороны Уоллес

19:03 20.05.2021
Япония продолжит оказывать Украине помощь в процессе проведения реформ для восстановления территориальной целостности

Япония продолжит оказывать Украине помощь в процессе проведения реформ для восстановления территориальной целостности

13:03 19.05.2021
Правоохранители помогли Минобороны вернуть 106 млн грн за срыв договора по строительству казарм в Николаевской области

Правоохранители помогли Минобороны вернуть 106 млн грн за срыв договора по строительству казарм в Николаевской области

21:01 18.05.2021
Минобороны Украины хочет приобрести противоракетную систему типа израильского "Железного купола"

Минобороны Украины хочет приобрести противоракетную систему типа израильского "Железного купола"

10:04 18.05.2021
Бутусов решил сложить полномочия советника министра обороны

Бутусов решил сложить полномочия советника министра обороны

10:02 16.05.2021
Азербайджан начал широкомасштабные военные учения

Азербайджан начал широкомасштабные военные учения

12:31 14.05.2021
Минобороны поддерживает передачу усадьбы Сикорского в коммунальную собственность Киева

Минобороны поддерживает передачу усадьбы Сикорского в коммунальную собственность Киева

18:34 12.05.2021
Минобороны предлагает заключать контракты на службу в ВСУ минимум на 3 года

Минобороны предлагает заключать контракты на службу в ВСУ минимум на 3 года

10:40 12.05.2021
Украина будет предотвращать эскалацию военного конфликта - Таран о Стратегии военной безопасности

Украина будет предотвращать эскалацию военного конфликта - Таран о Стратегии военной безопасности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока мандата наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - МИД

В Киеве с 29 мая начнет работать Центр вакцинации от COVID-19 – Кличко

Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 29 мая

Кабмин запретил использование воздушного пространства Украины зарегистрированными в Беларуси воздушными судами с 29 мая - источник

Украина с партнерами должна заставить Россию обеспечить работу мониторинговых органов на оккупированной территории - Резников

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай запретит использование одноразового пластика на внутренних авиарейсах в 2022 году

Французские жандармы со стрельбой задержали подозреваемого в нападении на женщину-полицейского

Киев считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока мандата наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - МИД

Житель Змиева спьяну захотел покататься и повредил 12 машин, которые пытался угнать

Украина была участницей саммитов НАТО с 2014 года, но уже два года нас не приглашают – Порошенко

Япония продлила режим ЧП из-за COVID-19

Украине не предоставят ПДЧ на саммите НАТО в июне, считает Кривонос

Отобраны 23 вуза для внедрения подготовительных курсов со стипендиальным обеспечением для молодежи с оккупированных территорий

СБУ предотвратила незаконный вывоз из Украины ювелирных украшений времен Скифской эпохи

САП заявила иск о гражданской конфискации необоснованных активов нардепа Волынца стоимостью более 7 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА