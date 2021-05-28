События

16:06 28.05.2021

Французские жандармы со стрельбой задержали подозреваемого в нападении на женщину-полицейского

1 мин читать
Французские жандармы со стрельбой задержали подозреваемого в нападении на женщину-полицейского

Во Франции задержан подозреваемый в нанесении тяжелых ножевых ранений женщине-полицейскому в отделе муниципальной полиции кантона Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом на западе страны.

Со ссылкой на полицейский источник телеканал BFMTV сообщил, что задержанный мужчина в возрасте около 40 лет известен наличием психиатрических отклонений и уже имевшими место фактами агрессии в отношении представителей правоохранительных органов.

При задержании он стрелял в жандармов, успев перед арестом ранить двоих из них.

Раненый в свою очередь ответным огнем, подозреваемый, по данным телеканала, находится в тяжелом состоянии. Пострадавшая при его нападении женщина также в тяжелом состоянии, но ее жизнь вне опасности.

Неизвестный нанес утром в пятницу несколько ножевых ранений женщине-полицейскому во французском кантоне Ла-Шапель-сюр-Эрдр в местном отделе полиции, после чего сбежал.

 

Теги: #нападавший #франция #полиция #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:05 27.05.2021
В Париже в субботу пройдет "тест-концерт", чтобы проверить риск заражения COVID-19 на массовых мероприятиях

В Париже в субботу пройдет "тест-концерт", чтобы проверить риск заражения COVID-19 на массовых мероприятиях

09:18 27.05.2021
В Киеве на взятке задержали руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский"

В Киеве на взятке задержали руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский"

00:12 27.05.2021
Лукашенко назвал суверенным правом Беларуси задержание белоруса Протасевича и гражданки РФ с белорусским видом на жительство Сапеги

Лукашенко назвал суверенным правом Беларуси задержание белоруса Протасевича и гражданки РФ с белорусским видом на жительство Сапеги

23:27 26.05.2021
Нетаньяху раскритиковал главу МИД Франции за заявления о риске апартеида в Израиле

Нетаньяху раскритиковал главу МИД Франции за заявления о риске апартеида в Израиле

19:40 26.05.2021
В Кривом Роге 17-летний юноша поджог беременную девушку - полиция

В Кривом Роге 17-летний юноша поджог беременную девушку - полиция

15:34 25.05.2021
В Запорожье проверяют сообщение анонима о "минировании" ряда торговых центров

В Запорожье проверяют сообщение анонима о "минировании" ряда торговых центров

14:03 25.05.2021
Восприятие Украины широкой общественностью во Франции находится под влиянием французско-российских взаимоотношений - исследование

Восприятие Украины широкой общественностью во Франции находится под влиянием французско-российских взаимоотношений - исследование

09:02 25.05.2021
Air France приостановила полеты через воздушное пространство Белоруссии

Air France приостановила полеты через воздушное пространство Белоруссии

19:56 23.05.2021
Страны Европы возмущены инцидентом с самолетом Ryanair в Минске

Страны Европы возмущены инцидентом с самолетом Ryanair в Минске

15:40 23.05.2021
Задержан экс-главред белорусского канала NEXTA Протасевич

Задержан экс-главред белорусского канала NEXTA Протасевич

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42 – замминистра

Киев считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока мандата наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - МИД

В Киеве с 29 мая начнет работать Центр вакцинации от COVID-19 – Кличко

Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 29 мая

Кабмин запретил использование воздушного пространства Украины зарегистрированными в Беларуси воздушными судами с 29 мая - источник

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42 – замминистра

Китай запретит использование одноразового пластика на внутренних авиарейсах в 2022 году

Киев считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока мандата наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - МИД

Житель Змиева спьяну захотел покататься и повредил 12 машин, которые пытался угнать

Украина была участницей саммитов НАТО с 2014 года, но уже два года нас не приглашают – Порошенко

Япония продлила режим ЧП из-за COVID-19

Украине не предоставят ПДЧ на саммите НАТО в июне, считает Кривонос

Отобраны 23 вуза для внедрения подготовительных курсов со стипендиальным обеспечением для молодежи с оккупированных территорий

СБУ предотвратила незаконный вывоз из Украины ювелирных украшений времен Скифской эпохи

САП заявила иск о гражданской конфискации необоснованных активов нардепа Волынца стоимостью более 7 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА