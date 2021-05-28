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15:36 28.05.2021

Украина была участницей саммитов НАТО с 2014 года, но уже два года нас не приглашают – Порошенко

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Украина была участницей саммитов НАТО с 2014 года, но уже два года нас не приглашают – Порошенко

Украина была участницей саммитов НАТО начиная с сентября 2014 года, и благодаря активной позиции тогдашней команды удалось преодолеть эмбарго на поставки вооружения, необходимого для сдерживания российской агрессии. Однако уже два года Украину не приглашают на саммиты, заявил пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Все привыкли, что при Порошенко, начиная с августа - сентября 2014 года, Украина является полноправным участником саммитов НАТО. Благодаря этому нам отменили эмбарго на поставки продукции двойного назначения и вооружения. Мы начали получать летальное оружие. Начиная от Яворова и заканчивая ССО работают наши партнеры, которые учат нас, как бить врага современными средствами. И учатся от нас, как бить русских в условиях гибридной войны. Это - Win-Win situation. И это все делали страны НАТО", - напомнил Порошенко в интервью волонтерской радиостанции "Тризуб ФМ" в Донецкой области, сообщает пресс-служба политсилы.

"В этих условиях, когда для нас НАТО такое важное, как НАТО без нас может саммиты проводить? Это стало рутиной. Сейчас уже проходит второй саммит НАТО через два года. Нас не приглашают. И вот осталось уже две недели. На сегодняшний день нас не пригласили, и они уже выходят и "обтекают", говорят – "и не пригласят", - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что нельзя, чтобы за Украину и её безопасность решали другие.

"Что может быть безопасностью для Украины? Армия и членство в НАТО. Что делается в армии, вы знаете лучше меня. Мы не утверждаем Государственный оборонный заказ. В армию не поступают современные образцы вооружения. Я имею право это говорить, сегодня я был в двух бригадах. Мы поставили современный комплекс наблюдения, который спасает жизни людей. Но мы имеем серьезные проблемы, армия больше не является приоритетом", - резюмировал он.

Теги: #порошенко #нато
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