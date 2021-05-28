Украине не предоставят ПДЧ на саммите НАТО в июне, считает Кривонос

На саммите НАТО 14 июня Украине не предоставят План действий по членству в НАТО, сообщил генерал-майор ВСУ, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

"Я четко понимаю, что в июне вопрос о предоставлении нам Плана по членству в НАТО не будет решен", - сказал Кривонос на "круглом столе" на тему: "ПДЧ для Украины: готов ли к этому Альянс и готова ли Украина?" в Киеве в пятницу.

Кроме того, он указал, что за счет использования Россией агентов влияния в странах-членах НАТО несколько из них будут выступать против предоставления Украине ПДЧ.

"В последний месяц действия определенных стран-членов НАТО показывают, что пока что Россия имеет успех по влиянию на лоббирование своих интересов. Предоставление такого Плана значительно уменьшает способности России по открытию агрессии, а уже принятие решения про принятию в члены НАТО вообще оббивает руки, ноги РФ, которая хочет нам что-то причинить", - пояснил Кривонос.

Генерал-майор ВСУ отметил, что на фоне информационной кампании по "спасению Украины силами НАТО", когда Россия стянула войска к границе Украины, со стороны руководства Украины не было никаких активных практических действий по усилению способности Украины, по проведению определенных учений, тренировок центральных органов власти, местного самоуправления по способности действовать в случае возможной агрессии.

Кроме того, Кривонос указал, что с августа 2019 года у Украины отсутствует официальный представитель при миссии НАТО.

"Это снова-таки показывает отношение руководства страны к решению этой проблемы", - подчеркнул он.