Отобраны 23 вуза для внедрения подготовительных курсов со стипендиальным обеспечением для молодежи с оккупированных территорий

Комиссия при Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отобрала 23 высших учебных заведения государственной формы собственности для внедрения бесплатного обучения на курсах по подготовке к поступлению в государственные высшие учебные заведения молодежи со временно оккупированных территорий Донбасса и населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения и Крыма.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, по результатам рассмотрения предложений, соответствующей комиссией рекомендовано ввести подготовительные курсы в 23 учреждениях высшего образования.

В частности, в перечень вошли: Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Харьковский политехнический институт, Мариупольский государственный университет, Горловский институт иностранных языков Государственного высшего учебного заведения "Донбасский государственный педагогический университет", Киевский национальный университет имени Т.Шевченко, Донецкий национальный технический университет, Киевский политехнический институт имени И.Сикорского, Луганский национальный аграрный университет, Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Университет государственной фискальной службы Украины, Львовский национальный университет имени И.Франко, Житомирский государственный университет имени И.Франко.

Также в списке: Приазовский государственный технический университет, Донбасский государственный педагогический университет, Национальный аэрокосмический университет им.Жуковского Харьковский авиационный институт, Полтавская государственная аграрная академия, Донецкий национальный медицинский университет, Донбасская государственная машиностроительная академия, Херсонский государственный аграрно-экономический университет, Луганский государственный медицинский университет, Измаильский государственный гуманитарный университет, Глуховский национальный педагогический университет имени А.Довженко и Одесская национальная академия пищевых технологий.

Отмечается, для того, чтобы принять участие в подготовительных курсах со стипендиальным обеспечением, молодежи со временно оккупированных территорий и линии соприкосновения необходимо: выбрать учреждение высшего образования из списка; обратиться в вуз и получить приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ; при пересечении КПВВ показать печатное или электронное приглашение, чтобы будущий слушатель и лицо, которое его сопровождает, не проходили обсервацию или самоизоляцию, приехать в один из определенных вуза в срок с 1 по 20 июня и лично подать документы.

Стать слушателем и учиться на подготовительных курсах можно с 29 июня по 31 августа.

"Во время прохождения подготовительных курсов слушатели получают стипендию в размере примерно 4,5 тыс. грн, обеспечиваются общежитием и привлекаются к мероприятиям психологического, культурно-образовательного и спортивного направления", - заявляют в ведомстве.

По итогам обучения на подготовительных курсах по каждой учебной дисциплины слушатели пройдут итоговый экзамен. В случае его успешной сдачи, они получает свидетельство о прохождении подготовительных курсов.