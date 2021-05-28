СБУ предотвратила незаконный вывоз из Украины ювелирных украшений времен Скифской эпохи

Правоохранители предотвратили незаконный вывоз за границу культурных артефактов времен Скифской эпохи, на международных аукционах уникальные украшения могут стоить от $40 тыс.

"По предварительным данным следствия, обеспечивал нелегальную переправку раритетов посредник, действовавший по заказу европейских клиентов. Он нанял курьера, который должен был вывезти Скифские золотые украшения через пункт пропуска "Ягодин". Оперативники и следователи СБУ обнаружили в личных вещах курьера скрытые от таможенного контроля 11 подвесок времен Скифской эпохи, изготовленных из желтого и белого золота", - сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным выводам экспертов, изъятые ювелирные изделия уникальны, они представляют культурную и историческую ценность для Украины.

Изъятые предметы старины будут направлены на экспертное исследование. По его результатам фигурантов планируется уведомить о подозрении по ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 Уголовного кодекса Украины.

"После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче ценностей в Музейный фонд Украины", - сообщили в ведомстве.