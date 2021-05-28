Кратковременные дожди и грозы будут на большей части Украины на уикенд

В ближайшие сутки неустойчивую погоду Украины будет определять атмосферный фронт; на западе прохладный, на юго-востоке страны жаркий воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей кратковременные дожди, грозы; ночью местами в Житомирской и Киевской областях, днем в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях значительный дождь, днем при грозах местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-западный (на юго-востоке - юго-восточный), 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 17-22°, в восточных и юго-восточных областях 23-28°; в западных областях ночью 6-11°, днем 13-18°.

В Киеве кратковременные дожди, грозы; температура ночью 13-15°, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 мая самая высокая температура днем была 32,2° в 1886г., самая низкая ночью 1,9° в 1918г.

В воскресенье, 30 мая, в Украине, кроме юга, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 4-9°, днем 11-16°; в северных областях ночью 8-13°, днем 14-19; на остальной территории ночью 10-15°, днем 20-25°.

В Киеве 30 мая кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 16-18°.

28 мая температура воды в Черном и Азовском морях 18-23°, в Днепре в пределах Киева 18°.