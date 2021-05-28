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14:12 28.05.2021

Зеленский и премьер Словакии обсудили торгово-экономическое и секторальное сотрудничество между странами

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Зеленский и премьер Словакии обсудили торгово-экономическое и секторальное сотрудничество между странами

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Хегером, который находится в Украине с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Хегер подчеркнул, что Словакия неизменно поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает оккупацию Россией Крыма.

"Наша позиция по аннексии Крыма очень принципиальна - это нарушение международного законодательства со стороны России", - отметил премьер.

В свою очередь президент Зеленский рассказал о текущей ситуации на востоке Украины и на временно оккупированных территориях.

"Благодарен от имени украинского народа президенту Чапутовой, вам, вашей стране, вашему народу за устойчивую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за неизменную позицию относительно санкционной политики из-за российской агрессии на востоке нашей страны и незаконной аннексии Крыма", - сказал Зеленский.

Стороны также обменялись мнениями относительно путей активизации украинско-словацкого торгово-экономического и секторального сотрудничества и констатировали стратегическую роль сотрудничества между Украиной и Словакией в обеспечении энергетической безопасности Европы.

В частности, стороны согласились, что "Северный поток-2" является политическим проектом, который подрывает энергетическую солидарность между странами Европы.

Теги: #зеленский #встреча #хегер
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