В Николаеве разоблачено масштабное хищение дизельного топлива "Укрзализныци"

Служба безопасности Украины в Николаеве задержала чиновников "Укрзализныци", которые ежемесячно сливали из локомотивов 100-150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали противоправную деятельность работников депо. Чиновники, по предварительному сговору с представителями криминальной среды, организовали механизм похищения горюче-смазочных материалов хозобщества. Дизтопливо дельцы сбывали через подконтрольные АЗС", - сообщает пресс-центр СБУ.

Так, ежемесячно дельцы наносили ущерб в $50 тыс. Недостаток горючего мог привести к срывам перевозок железнодорожным транспортом.

Правоохранители с привлечением спецназа ЦСО "А" задержали семерых участников группировки. Среди них трое чиновников "Укрзализныци" и четверо представителей криминальных кругов. Во время обысков изъято похищенное топливо на сумму более 1,7 млн грн. По имеющейся информации группировка действовала с декабря прошлого года.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.185, ч.3 ст.191 и ст.208 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам группировки.