В Донецкой области пограничники обнаружили схрон с артиллерийскими взрывателями

Военнослужащие Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил обнаружили схрон со взрывоопасными предметами, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Во время патрулирования и осмотра местности, в 8 км от линии разграничения, на окраине населенного пункта Новобахмутовка, в районе заброшенного фермерского хозяйства пограничники обнаружили схрон с артиллерийскими взрывателями", - указывается в сообщении.

Из тайника изъяты 12 артиллерийских взрывателей, которые предназначены для выстрелов к орудиям калибров 85-152 мм.

Обнаруженные опасные предметы изъяты взрывотехническим подразделением ГСЧС Украины.