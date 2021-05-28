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13:50 28.05.2021

В Донецкой области пограничники обнаружили схрон с артиллерийскими взрывателями

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В Донецкой области пограничники обнаружили схрон с артиллерийскими взрывателями

Военнослужащие Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил обнаружили схрон со взрывоопасными предметами, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Во время патрулирования и осмотра местности, в 8 км от линии разграничения, на окраине населенного пункта Новобахмутовка, в районе заброшенного фермерского хозяйства пограничники обнаружили схрон с артиллерийскими взрывателями", - указывается в сообщении.

Из тайника изъяты 12 артиллерийских взрывателей, которые предназначены для выстрелов к орудиям калибров 85-152 мм.

Обнаруженные опасные предметы изъяты взрывотехническим подразделением ГСЧС Украины.

Теги: #боеприпасы #донбасс #схрон
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