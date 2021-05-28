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13:31 28.05.2021

Чехия открывает границы для туристов из 7 стран

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Чехия открывает границы для туристов из 7 стран

Власти Чехии с понедельника, 31 мая, ослабляют ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с COVID-19, и открывают границы для туристов из семи стран, сообщает чешский информационный канал Seznam.

"Мы сошлись во мнении о необходимости значительного смягчения мер", - приводит Seznam слова министра здравоохранения Адама Войтеха.

В частности, с понедельника будет разрешено посещение ресторанов и кафе, также откроются бары и дискотеки. При этом будут применяться строгие противоэпидемические меры, число гостей не должно будет превышать количество посадочных мест.

Кроме того, отмечается, что страна начнет пускать к себе туристов из семи стран, среди них Германия, Австрия, Венгрия и Польша.

Всего за время пандемии в Чехии было выявлено более 1,6 млн случаев коронавируса, более 30 тыс. человек скончались.

Теги: #ослабление #covid_19 #чехия
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