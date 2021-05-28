Синоптик рассказал о погоде на День Киева

В День столицы и в День Киева погода на сто процентов весенняя: слегка пасмурная, слегка с дождем, немного грома и молний и немного ветра. Берем с собой зонтик, хорошее настроение и идем праздновать. Мероприятий в праздничные выходные в столице будет много: открытие кинофестиваля «Молодость», парусная регата, «Пробег под каштанами», концерты лучших артистов, выставки.

29 мая в День столицы, по прогнозу Синоптика, будет дождливо. Дождь пройдет с утра сильный, грозы будут греметь в направлении Броваров, если погода не изменит свои планы. Дождь будет то утихать, то возобновляться. В этот пасмурный день обязательно появится и солнце, но ненадолго. Температура воздуха до обеда +17° С, после обеда и до вечера +16° С. Ветер во второй половине дня усилится до 4 м/сек.

30 мая в День Киева воздух прогреется до +17° С. После обеда и вечером пройдут дожди, они не будут длительными. Солнце будет выглядывать почаще, чем в субботний день. К вечеру температура упадет до +14° С, дождь усилится.