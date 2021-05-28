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12:52 28.05.2021

Власти Израиля продлевают запрет на поездки в Украину из-за высокого уровня COVID-19

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Власти Израиля продлевают запрет на поездки в Украину из-за высокого уровня COVID-19

Власти Израиля продлили до 16 июня запрет на поездки в ряд стран с высоким уровнем распространения COVID-19, в том числе в Украину, пишет в пятницу издание The Jerusalem Post со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По данным израильского Минздрава, в "красный" список стран также включены Россия, Турция, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Эфиопия.

Жители Израиля по возвращении из этих стран должны будут уйти на карантин даже в случае, если они прошли вакцинацию от COVID-19 или переболели вирусом.

При этом с 23 мая Израиль возобновил туризм для ограниченного количества прошедших вакцинацию туристов - групп до 30 человек. Так, накануне в Израиль прибыла первая группа туристов. Ожидается, что в страну до 15 июня прибудут примерно 20 таких групп в частности из США, Великобритании и Германии. Путешественникам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус до полета в Израиль и сделать еще один тест по прибытии в аэропорт "Бен-Гурион".

Как отмечают западные СМИ, израильское министерство туризма в июле надеется увеличить число групп иностранных туристов.

Теги: #covid_19 #запрет #израиль
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