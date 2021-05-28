В Киеве с 29 мая начнет работать Центр вакцинации от COVID-19 – Кличко

В Киеве на базе Международного выставочного центра в выходные дни начнет работать Центр вакцинации от COVID-19, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"В Киеве, как и в других регионах страны, продолжается вакцинация от COVID-19. Завтра, 29 мая, на базе Международного выставочного центра начнет работать большой Центр вакцинации от COVID-19. … В Центре вакцинации, в выходные дни, прививки вакциной CoronaVac будут делать киевлянам, которые зарегистрировались в приложении "Дия". Вакцину предоставляет, напомню, Министерство здравоохранения", - рассказал Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Он уточнил, что всего в столицу вакцинировали более 113 тыс. человек – в основном медиков, социальных работников, учителей, задействованных в проведении ВНО, паралимпицев и маломобильных граждан. Они получили прививки вакцинами, которые ранее предоставило Министерство здравоохранения: Covishield, CoronaVac, Pfizer и AstraZeneca. На сегодняшний день все дозы для первичной вакцинации использованы и продолжается ревакцинация.

Кличко отметил, что 25 мая столица получила очередную партию вакцины CoronaVac. 20 640 доз будут использованы для прививки паралимпийцев, правоохранителей, работников санаторно-курортных учреждений и киевлян, которые записались в лист ожидания через приложение "Дия".

Он также сообщил, что в Киеве на базе центров первичной медико-санитарной помощи районов работают 98 дополнительных стационарных пунктов прививки, а также 15 мобильных бригад. В них работают медики, прошедшие специальную подготовку. Также город уже подготовил еще 10 мобильных бригад для работы на платформе Pfizer. Они начнут вакцинацию, как только в Украине появится эта вакцина в необходимом количестве.