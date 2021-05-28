В Киеве за сутки выздоровели 4180 пациентов с COVID-19

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 384 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки в городе обнаружили 384 инфицированных. Умерли 15 человек - 7 женщин и 8 мужчин. Всего за период пандемии в столице 5070 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 205 901", - рассказал Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Он подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью в городе стабилизируется.

"Выздоровели за прошедшие сутки 4180 киевлян. Всего коронавирус преодолели 161 908 жителей столицы", - рассказал мэр.

В стационары медучреждений за сутки госпитализированы 62 больных коронавирусом.

"Количество госпитализированных в столице уменьшается. Но до сих пор многие пациенты в тяжелом состоянии. И летальность на такое количество новых случаев заболевания остается высокой. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 786 больных коронавирусом. 641 пациент - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 771 человек. Во аппаратами ИВЛ - 30 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - более 15 процентов. Из них с кислородом заполнены - почти 19 процентов коек", - добавил он.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 87, Соломенском - 82 и Голосеевском районе - 74 случая.