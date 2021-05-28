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12:16 28.05.2021

Минкультуры обеспокоено ситуацией с комплексом памятников культурного наследия по ул.Хорива в Киеве

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Минкультуры обеспокоено ситуацией с комплексом памятников культурного наследия по ул.Хорива в Киеве

Министерство культуры и информационной политики Украины выражает обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся с комплексом памятников культурного наследия по ул.Хорива, 2, в Киеве.

"Комплекс памятников культурного наследия по ул. Хорива, 2, в Киеве - неотъемлемая часть традиционной застройки киевского Подола, которые охраняются законом. Министерство культуры и информационной политики обеспокоено ситуацией, сложившейся вокруг этого исторического места, и из-за попытки отдать указанный участок под очередную коммерческую застройку", - говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что на данный момент продолжается рассмотрение очередного судебного дела по этим объектам культурного наследия, которые вновь пытаются исключить из Реестра по решению суда вопреки ст.15 закона Украины "Об охране культурного наследия".

"Министерство прилагает все усилия в рамках действующего законодательства и своих полномочий по сохранению историко-культурного наследия. К сожалению, практику лишения правового статуса через суд применяют недобросовестные застройщики с целью освобождения территории под очередное строительство. Попытки "Конвалия-недвижимость", благодаря судебной тяжбе с Минкультуры, реализовать свои коммерческие стремления вопреки интересам жителей города, страны и памятникоохранного сообщества вызывают возмущение", - подчеркивают в министерстве.

Теги: #киев #минкультуры #подол #недвижимость
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