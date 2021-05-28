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11:56 28.05.2021

Словакия передала "Охматдету" средства защиты от COVID-19 на EUR195 тыс. - премьер

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Словакия передала "Охматдету" средства защиты от COVID-19 на EUR195 тыс. - премьер

Словакия передала детской больнице "Охматдет" в Киеве средства защиты от COVID-19 на сумму EUR195 тыс., сообщил премьер-министр этой страны Эдуард Хегер.

"С нашей стороны можете принять заверения относительно помощи Украине преодолеть COVID-19. Сегодня позвольте передать сертификат о предоставлении защитных средств в размере EUR195 тыс. детской больнице "Охматдет", - сказал он на совместной с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Премьер также добавил, что Словакия долгосрочно передает гуманитарную помощь Украине, и продолжит это делать.

Теги: #словакия #помощь #охматдет
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