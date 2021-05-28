"Укрзализныця" запускает поезда из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска в Геническ

АО "Укрзализныця" (УЗ) с июня запускает поезда из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска в Геническ (Херсонская обл.).

Как сообщила пресс-служба УЗ в пятницу, в частности, с 3 июня будет курсировать поезд №204/190 сообщением Кривой Рог, Днепр - Геническ. Из Кривого Рога он будет отправляться по непарным числам в 18:50 и будет курсировать также через Никополь, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевку. Прибытие в Геническ будет в 03:40.

В обратном направлении поезд №189/203 будет курсировать из 6 июня. Он будет отправляться из Геническа в 22:57 и прибывать в Кривой Рог в 07:43.

Поезд № 231/232 сообщением Ивано-Франковск - Геническ будет курсировать из 5 июня по непарным числам. Отправление из Ивано-Франковска запланировано на 14:42, прибытие в Геническ на 17:50 следующего дня.

Обратно поезд №232/231 будет курсировать по парным числам. Из Геническа он будет отправляться в 11:20, а прибывать в Ивано-Франковск - в 13:08 на следующий день, следуя через Новоалексеевку, Мелитополь, Запорожье, Днепр, Казатин, Шепетовку и Львов.