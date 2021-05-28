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11:40 28.05.2021

Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 29 мая

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Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 29 мая

Кабинет министров установил запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь, с 00:00 29 мая, сообщило Министерство инфраструктуры на своей странице в Facebook в пятницу.

"Ограничение полетов в воздушном пространстве Беларуси и транзитных перелетов для белорусских компаний является необходимыми шагами для обеспечения безопасности авиации и пассажиров. Сейчас команда Министерства инфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты. Рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", - цитирует пресс-служба главу ведомства Александра Кубракова.

Как сообщалось, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с 00:00 26 мая. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

Причиной такого решения стали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair Афины-Вильнюс, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании. Для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. За время пребывания самолета в аэропорту Минска был задержан белорусский журналист Роман Протасевич.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске самолета Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. ЕС запретил полеты белорусских авиакомпаний через свою территорию и рекомендовал европейским авикомпаниям воздержаться от полетов через Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США, не признают законно избранным, отверг утверждения о том, что самолет авиакомпании Ryanair был принужден к посадке в Минске истребителем МиГ-29 и что экипаж и пассажиры самолета насильно удерживались в аэропорту.

Теги: #воздушное_пространство #украина #закрытие #беларусь
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