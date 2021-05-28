Кабмин запретил использование воздушного пространства Украины зарегистрированными в Беларуси воздушными судами с 29 мая - источник

Кабинет министров Украины решил установить запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.

"Правительство одобрило протокольное поручение Мининфраструктуры и "Украэроруха" установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

Кабмин также дал поручение Мининфраструктуры, Министерству иностранных дел и "Украэроруху" проинформировать в установленном порядке об этом Беларусь.