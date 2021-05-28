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09:35 28.05.2021

ИКАО решила начать расследование инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси

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ИКАО решила начать расследование инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси

Международная организация гражданской авиации (ИКАО, ICAO) решила начать расследование в связи с инцидентом 23 мая в Беларуси с самолетом авиакомпании Ryanair, сообщил министр транспорта Ирландии Имон Райан.

"Министр транспорта Имон Райан приветствует решение ИКАО начать расследование инцидента, который произошел в Беларуси 23 мая, связанного с принудительной посадкой рейса Ryanair и задержанием журналиста и еще одного пассажира", - говорится в сообщении ирландского транспортного ведомства.

В нем отмечается, что цель расследования - установить, "были ли нарушены международное законодательство или установленные нормы".

Министр выразил надежду на транспарентное и независимое расследование ИКАО.

Он отметил, что, как ожидается, промежуточный доклад ИКАО должна представить до 25 июня.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, для его сопровождения по поручению Александра Лукашенко в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту самолета находился редактор Телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года генпрокуратура Беларуси обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Беларуси. Массовые протесты в Беларуси начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

Теги: #расследование #икао #инцидент #ryanair
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