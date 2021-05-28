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09:26 28.05.2021

Зеленский поздравил Алиева с Днем республики и ожидает его на праздновании 30-летия независимости Украины

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Зеленский поздравил Алиева с Днем республики и ожидает его на праздновании 30-летия независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником – Днем республики, и ожидает его участия в праздновании 30-летия независимости Украины.

"Поздравляю, Ильхам Алиев, с Днем републики! Высоко ценю стратегическое партнерство между нашими странами. Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики. Жду продолжения диалога по двустороннему партнерству и ваше участие в праздновании 30-летия независимости Украины", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Теги: #алиев #зеленский
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Интерфакс-Украина
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