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08:28 28.05.2021

В Украине за сутки зафиксировано 3 306 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 13 298 человек

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В Украине за сутки зафиксировано 3 306 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 13 298 человек

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 3 306 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 13 298 человек, умерли 156 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"28 мая 2021 в Украине зафиксировано 3 306 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 169 ребенка и 77 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 402 человека; летальных случаев - 156; выздоровело – 13 298 человек", – сообщается на официальной странице Минздрава Украины в Фейсбук в пятницу утром.

Днем ранее, 27 мая за сутки зафиксировано 3 509 новых случаев инфицирования COVID-19, 26 мая было зафиксировано 3 395 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 мая 2021 сообщалось о 2 608 новых инфицированных COVID-19, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования COVID-19, 23 мая было выявлено 2 533 новых случая инфицирования COVID-19, 22 мая зафиксировано 4 606 новых инфицированных, 21 мая за сутки было 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, 20 мая сообщалось о 5 165 новых больных коронавирусом, 19 мая сообщалось о 5 138 новых случаях инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 2 196 673 человек, 50 232 пациентов скончались, 2 020 216 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях. 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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