С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, ранен боец ВСУ, еще один военнослужащий погиб

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, ранен боец Вооружнных сил Украины, еще один военнослужащий погиб, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 28 мая, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В штабе отметили, что состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Вблизи Авдеевка враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Водяного - еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе н.п. Гранатине враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по украинским позициям с БПЛА сбросили два выстрела ВОГ-17.

В направлении Песков противник применил стрелковое оружие.

"За прошедшие сутки, 27 мая, зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", - добавили в сводке.

В частности, вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от н.п. Причепиловка российские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У н.п. Опытно наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а недалеко от поселка Новгородское - из минометов 82-го калибра.

Вблизи Марьинки враг совершил обстрел из противотанковых пушек.

В направлении н.п. Новотошковское враг открывал огонь из стрелкового оружия.

"Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК проинформировала представителей СММ ОБСЕ", - подчеркнули в штабе.