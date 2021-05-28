В Донецкой области прокуратура сообщила полицейскому о подозрении за совершение ДТП с участием двух детей

В Донецкой области прокуратура сообщила 33-летнему полицейскому о подозрении за совершение дорожно-транспортного происшествия с участием двух детей, сообщил отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

"Сообщено о подозрении 33-летнему заместителю начальника управления - начальнику отдела оперативного реагирования управления "КОРД" ГУНП в Донецкой области в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесные повреждения (ч. 1 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что 9 марта 2019 года около 9:00 полицейский, находясь за рулем служебного автомобиля марки "Mitsubishi L200", проезжая перекресток в г.. Мариуполе, совершил наезд на двух несовершеннолетних в возрасте 10 и 11 лет.

В результате ДТП одна из девушек получила телесные повреждения средней тяжести.

Отмечается, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.