События

05:49 28.05.2021

Прокуроры США изучают, вмешивались ли украинцы в президентские выборы 2020 года

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Американские прокуроры расследуют, вмешивались ли бывшие и нынешние украинские чиновники в выборы 2020 года в США, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Федеральные прокуроры в Бруклине расследуют, помогали ли украинские чиновники организовать широкомасштабный план вмешательства в президентскую кампанию 2020 года, рассказали собеседники издания.

Отмечается, что данное расследование началось в последние месяцы администрации Дональда Трампа. Расследование ведется отдельно от того, которое в настоящее время изучает деятельность Руди Джулиани, адвоката экс-президента Трампа, и его связи с Украиной.

По данным источников газеты, украинские чиновники подозреваются в распространении "необоснованных заявлений о коррупции" в отношении президента Джо Байдена по нескольким каналам, в том числе через Джулиани.

В частности, уточнили собеседники, следователи изучают поездку Джулиани в Европу в 2019 году, в ходе которой он встретился с украинскими официальными лицами, включая депутата парламента Андрея Деркача.

Издание подчеркивает, что неясно, предъявят ли бруклинские прокуроры в конечном итоге обвинение кому-либо из украинцев.

Теги: #расследование #сша #украина #вмешательство
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