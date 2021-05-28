В Киеве произошло масштабное ДТП с участием грузовиков Нацгвардии

На Бориспольском шоссе в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти грузовиков, в двух из которых находились бойцы Национальной гвардии Украины, одного водителя госпитализировали, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

Инцидент произошел в 15:50 в Дарницком районе столицы. В результате ДТП один из водителей грузовика зажало в кабине. После деблокирования его передали врачам.

Кроме того, чтобы предупредить возгорание топлива, которое было разлито на проезжей части, были проведены работы по его смыванию.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливать правоохранители.